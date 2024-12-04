Політика

Президенту Південної Кореї загрожує імпічмент
4 Грудня 2024 14:44
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Протестувальники в Сеулі тримають плакати з вимогою відставки президента Південної Кореї Юн Сок Йоля / Фото: Reuters

Опозиція Південної Кореї запустила процедуру імпічменту президента Юн Сок Йоля після того, як він ввів у країні воєнний стан. Удень 4 грудня шість опозиційних партій Південної Кореї, зокрема Демократична партія “Тобуро”, у якої більшість у Національних зборах, подали в парламентський комітет із законодавства пропозицію про оголошення імпічменту. Законопроєкт схвалив 191 депутат від усіх шести опозиційних партій.

Депутати від правлячої партії ”Сила народу” не брали участі в обговоренні законопроєкту про імпічмент президента. Представники партії, зі свого боку, запропонували відправити у відставку кабінет міністрів Південної Кореї, звільнити міністра оборони, а також вимагати, щоб президент вийшов із партії. Лідер “Сили народу” Хан Дон Хун повідомив, що щодо третьої пропозиції виникли розбіжності, щодо двох інших досягнуто консенсусу.

У Південній Кореї почалися протести з вимогою відставки президента. Мітинги відбулися в багатьох містах, зокрема в Сеулі, Пусані, Тегу, Кванджу. Громадські та робочі організації влаштовують як акції протесту, так і мітинги зі свічками.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль ввів воєнний стан 3 грудня – це сталося вперше з 1979 року. Президент пояснив своє рішення боротьбою з “пропівнічнокорейськими антидержавними силами” – опозиційними партіями. Юн Сок Йоль заявив, що парламент, у якому більшість місць у опозиції, з моменту початку роботи в червні 2024 року 10 разів намагався домогтися процедури імпічменту різних чиновників, а також відхилив пропозиції уряду щодо бюджету. Рішення Юн Сок Йоля про воєнний стан не підтримали опозиція і лідер правлячої партії Хан Дон Хун. 

Після введення воєнного стану поліція заблокувала вхід до Національних зборів, відмовляючись пустити всередину депутатів. Деякі парламентарії, зокрема спікер У Вон Сік, перелізли через стіну, щоб проголосувати за резолюцію про скасування воєнного стану.

У підсумку 190 із 300 депутатів парламенту, присутніх на засіданні, змогли проголосувати за постанову з вимогою скасувати введений воєнний стан. У ніч на 4 грудня уряд Південної Кореї схвалив скасування воєнного стану.


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