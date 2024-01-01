Президентом Швейцарії стала колишня міністерка оборони

У Швейцарії новою президенткою стала колишня міністерка оборони країни Віола Амгерд, повідомляє SWI.

«Віола Амгерд, перша жінка, яка очолила міністерство оборони, тепер стає президентом Конфедерації», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Віола Амгерд стане другою поспіль франкомовною президенткою Швейцарії та четвертою людиною на посаді, яка походить не з німецькомовного кантону.

Повідомляється, що нового президента обрали на закритому засіданні обох палат парламенту. Проте це лише процедурний крок, позаяк до цього вже було відомо, хто обійматиме цю посаду.

Посада президента Швейцарії змінюється щороку, і повноваження цієї посади обмежені.