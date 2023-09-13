Президентка Єврокомісії запропонувала продовжити тимчасовий захист для українців в Євросоюзі

Європейська Комісія запропонувала продовжити тимчасовий захист для українців в Європейському Союзі.

Про це повідомила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн під час свого виступу у Європарламенті у середу, 13 вересня.

Вона додала, що у ЄС зараз українцям так само раді, як і в перші тижні повномасштабної війни.

“Ми забезпечили їм доступ до житла, охорони здоров’я, ринку праці та багато іншого. Це була відповідь Європи на поклик історії. І тому я з гордістю повідомляю, що Європейська Комісія запропонувала продовжити тимчасовий захист для українців в Європейському Союзі. Підтримка України триватиме”, — сказала фон дер Ляєн.