Політика

Президентка Єврокомісії запропонувала продовжити тимчасовий захист для українців в Євросоюзі

13 Вересня 2023 12:32
читать на русском →
єс

Європейська Комісія запропонувала продовжити тимчасовий захист для українців в Європейському Союзі.

Про це повідомила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн під час свого виступу у Європарламенті  у середу, 13 вересня.

Вона додала, що у ЄС зараз українцям так само раді, як і в перші тижні повномасштабної війни.

“Ми забезпечили їм доступ до житла, охорони здоров’я, ринку праці та багато іншого. Це була відповідь Європи на поклик історії. І тому я з гордістю повідомляю, що Європейська Комісія запропонувала продовжити тимчасовий захист для українців в Європейському Союзі. Підтримка України триватиме”, — сказала фон дер Ляєн.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
13 Вересня 2023 14:30

Росія виробляє більше ракет, ніж до 2022 року: санкції не діють – NYT
13 Вересня 2023 14:30

Ворог відчує результат: Зеленський знову збирав Військовий кабінет
13 Вересня 2023 10:48

Ворожа атака на Одещину: постраждало 7 людей
13 Вересня 2023 10:06

ГУР підтвердило пошкодження ворожих кораблів у Севастополі
13 Вересня 2023 07:22

Росія атакувала Одещину: є постраждалі
Останні новини
усі новини

Думки

Олександр СОЛОНЬКО

Рейтинги не допоможуть якщо не буде країни
Ігор Черняк

Не хочу жити у суспільстві, де всім рулять “уважаємиє люді”
Юрий САПРОНОВ

Влада це не назавжди
Леонід Маслов

Весільний міністр Резников і воєнні Мавіки
Віталій ПОРТНИКОВ

Эрдоган уехал ни с чем
Александр КИРШ

Новые “мирные контуры”, или К чему подталкивают Украину
усі думки