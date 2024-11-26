Політика

Президентка Мексики відповіла на заяви Трампа про мита: “Будуть наслідки”.
26 Листопада 2024 20:26
мексика, сша
Клаудія Шейнбаум / Фото з відкритих джерел

Мексика готова запровадити мита у відповідь, якщо США введуть обмеження на мексиканські товари.

Про це заявила мексиканська президентка Клаудія Шейнбаум, пише “Інтерфакс-Україна”.

“Якщо будуть запроваджені мита, ми відповімо аналогічними заходами, що може негативно вплинути на наші спільні компанії”, – зазначила Шейнбаум.

Раніше обраний президент США Дональд Трамп заявив про намір запровадити 25% мита на мексиканську продукцію, якщо Мексика не обмежить потік нелегальних мігрантів і наркотиків до США.

Шейнбаум наголосила, що готова до переговорів, однак підкреслила: проблема наркотиків – це внутрішня проблема США, а не Мексики.

“Ні погрози, ні мита не вирішать питань міграції та вживання наркотиків у Сполучених Штатах”, – заявила президентка.

Водночас вона нагадала, що Мексика вже вжила кроків для обмеження нелегальної міграції та боротьби з наркотрафіком у напрямку США.


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