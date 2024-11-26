Президентка Мексики відповіла на заяви Трампа про мита: “Будуть наслідки”.

Мексика готова запровадити мита у відповідь, якщо США введуть обмеження на мексиканські товари.
Про це заявила мексиканська президентка Клаудія Шейнбаум, пише “Інтерфакс-Україна”.
“Якщо будуть запроваджені мита, ми відповімо аналогічними заходами, що може негативно вплинути на наші спільні компанії”, – зазначила Шейнбаум.
Раніше обраний президент США Дональд Трамп заявив про намір запровадити 25% мита на мексиканську продукцію, якщо Мексика не обмежить потік нелегальних мігрантів і наркотиків до США.
Шейнбаум наголосила, що готова до переговорів, однак підкреслила: проблема наркотиків – це внутрішня проблема США, а не Мексики.
“Ні погрози, ні мита не вирішать питань міграції та вживання наркотиків у Сполучених Штатах”, – заявила президентка.
Водночас вона нагадала, що Мексика вже вжила кроків для обмеження нелегальної міграції та боротьби з наркотрафіком у напрямку США.