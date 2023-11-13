Політика

Президент України та головнокомандувач ЗСУ назвали найгарячіші фронтові напрямки

13 Листопада 2023 21:23
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зеленський, Залужний, фронт

Президент Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний перелічили  напрямки українського фронту, де ситуація найскладніша та найгарячиша.

Про це Зеленський повідомив у поширюваному в соцмережах відеозверненні, Залужний у Telegram

“Авдіївка, Мар’їнка, Бахмутський напрямок, Лиманський напрямок, Куп’янськ, Запоріжжя, Херсонщина – на кожному з цих напрямків складно”.

Президент додав, що в понеділок заслухав доповіді керівників військової розвідки Кирила Буданова та зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.

Зеленський не розкрив деталі звітів, але подякував цим структурам за те, що “Україна знає і знатиме, що готує ворог і як відповідати правильно, потужно, як на землі, так і в Чорному морі”.

Генерал Залужний, зі свого боку, детально розповів про обстановку на фронті у телефонній розмові з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном.

”Авдіївський, Купʼянський та Марʼїнський напрямки залишаються найгарячішими. Ситуація складна, контрольована”.

Водночас, за словами головнокомандувача, Збройні сили продовжують наступ на визначених напрямках та завдають противнику значних втрат у живій силі та техніці.


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