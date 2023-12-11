Політика

Президент України привітав Туска з обранням на посаду прем’єр-міністра Польщі

11 Грудня 2023 20:51
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зеленський, польща

Президент України Володимир Зеленський привітав Дональда Туска з обранням на посаду прем’єр-міністра Польщі.

Про це глава держави написав у соцмережі Х

«Вітаю Дональда Туска з обранням Сеймом на посаду прем’єр-міністра Польщі. Майбутнє України та Польщі – в єдності, взаємодопомозі та стратегічному партнерстві задля перемоги над спільним ворогом. Коли ми стоїмо разом, свобода обох наших народів є непереможною», – написав Зеленський.

Він наголосив, що Україна цінує підтримку Польщі, а разом наші країни підсилюють одна одну і всю Європу. 

«Я впевнений, що Україна і Польща залишатимуться відданими справі захисту глобальної свободи», – додав глава держави.


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