Президент України прибув на саміт НАТО

Президент України Володимир Зеленський прибув до Литви на саміт НАТО, який відбуватиметься 2 дні, 11-12 липня. Літак із главою держави на борту прибув до міжнародного аеропорту Вілюнюса.

Про це повідомив прессекретар Никифоров українським журналістам.

Як пише литовське виданян lrt, це перший від початку масштабного вторгнення візит Зеленського до Вільнюса. Він прилетів польським державним літаком. Разом із ним прибула перша леді України Олена Зеленська.

Тим часом українські видання додають, що разом з президентом до Литви прибув міністр оборони Олексій Резніков.