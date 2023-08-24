Президент України провів розмови з Дудою та Трюдо у День незалежності

Президент Володимир Зеленський 24 серпня провів розмови з очільником Польщі Анджеєм Дудою та прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Про це український лідер повідомив у своїх соцмережах.

Зеленський зазначив, що йому “завжди приємно спілкуватися” з Дудою.

“Дякую за теплі привітання з Днем незалежності. У 1991 році Польща визнала нашу незалежність одразу після референдуму. Вона була лідером тоді й залишається лідером зараз”, — підкреслив президент.

Український лідер висловив вдячність польському народу за підтримку.

Розповідаючи про розмову з Трюдо, Зеленський назвав її “дружньою” і подякував прем’єру за привітання із Днем незалежності та “потужну” промову на саміті Кримської платформи, що пройшов 23 серпня.

“Канада була однією з перших, хто визнав незалежність України, і вона залишається серед лідерів у підтримці в ці важкі часи”, — додав президент.