Політика

Президент України поспілкувався з генсеком ООН

19 Жовтня 2023 17:15
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зеленський, оон

Президент Володимир Зеленський 19 жовтня провів телефонну розмову з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

Зеленський висловив вдячність за роботу команди Організації Об’єднаних Націй в Україні з гуманітарного реагування, зокрема за план підготовки до зимового сезону на 435 мільйонів доларів.

“Активна участь ООН в імплементації Формули миру та готовність надіслати представника Організації на наступну зустріч дипломатичних і безпекових радників дуже важливі для України”, — зазначив президент.

Глава держави вказав, що після зустрічі радників у Джидді “важливо, щоб наступний захід був не менш успішним і дав конкретні результати”.

За його словами, для цього потрібно зберігати підтримку країн Глобального Півдня і в цьому Україна розраховує на ООН.

“Поділився з паном Гутеррешем особливостями функціонування альтернативного “зернового коридору” через Чорне море та інформацією щодо продовження ініціативи Grain from Ukraine”, — продовжив Зеленський.

Окрім цього, сторони обговорили ситуацію на Близькому Сході та необхідні гуманітарні зусилля для допомоги цивільному населенню.


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