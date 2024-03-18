Політика

Президент України подякував ЄС за створення Фонду допомоги Україні

18 Березня 2024 20:36
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зеленський, єс
Володимир Зеленський / ОПУ

Президент Володимир Зеленський подякував керівництву Європейського Союзу та державам-членам за створення нового Фонду допомоги Україні в межах Європейського фонду миру.

Про це він сказав у відеозверненні.

«Хочу сьогодні подякувати керівництву Євросоюзу та всім державам-членам за створення нового Фонду допомоги Україні в межах Європейського фонду миру. Обсяг – 5 мільярдів євро, які підуть на підтримку наших оборонних дій цього року. Очікуємо також, що цей Фонд стане складовою загальної безпекової угоди між Україною та Євросоюзом», – сказав Зеленський.


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