Економіка

Президент України підписав закон про продовження терміну приватизації земельних паїв
7 Листопада 2024 11:31
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Володимир Зеленський / Фото з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який вносить зміни до деяких законодавчих актів щодо захисту прав власників земельних ділянок (паїв) та впровадження адміністративних процедур у земельних відносинах.

Як повідомляє офіційний вебпортал парламенту, новий закон продовжує термін оформлення невитребуваних земельних ділянок та розподіл землі між власниками паїв та їхніми спадкоємцями після розподілу колективних земель. Цей термін продовжено з 2025 до 2028 року.

У Міністерстві аграрної політики та продовольства зазначили, що продовження термінів обумовлено війною, окупацією територій та виїздом частини населення за кордон.

Документ також відновлює обов’язкове підвищення кваліфікації для сертифікованих інженерів-землевпорядників, яке тимчасово призупинили через воєнний стан. Крім того, до 2026 року продовжено пілотний проєкт із внесення відомостей до Державного земельного кадастру.

Закон передбачає використання коштів із бюджетів, отриманих як відшкодування втрат лісогосподарського виробництва, для розробки та реалізації робочих проєктів землеустрою.

Також кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського призначення, що залишилися у місцевих бюджетах після скасування відповідного інституту, направлятимуться на охорону земель. Закон встановлює особливості адміністративних процедур у земельних питаннях.

У Мінагрополітики наголосили, що власник паю або його спадкоємець, який не оформив право власності на ділянку до 1 січня 2028 року, вважатиметься таким, що відмовився від неї.

Для оформлення права власності необхідно розробити та затвердити документацію із землеустрою, зареєструвати ділянку у Державному земельному кадастрі та оформити право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.


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