Політика

Президент України підписав закон про повернення електронного декларування чиновників

10 Жовтня 2023 11:19
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закон, зеленський

Володимир Зеленський підписав закон про повернення електронного декларування чиновників із негайним відкриттям декларацій.

Про це повідомляє сайт Верховної Ради

У картці законопроекту 9534 йдеться, що його повернуто з підписом президента.


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