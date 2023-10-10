Президент України підписав закон про повернення електронного декларування чиновників

Володимир Зеленський підписав закон про повернення електронного декларування чиновників із негайним відкриттям декларацій.
Про це повідомляє сайт Верховної Ради
У картці законопроекту 9534 йдеться, що його повернуто з підписом президента.
Володимир Зеленський підписав закон про повернення електронного декларування чиновників із негайним відкриттям декларацій.
Про це повідомляє сайт Верховної Ради
У картці законопроекту 9534 йдеться, що його повернуто з підписом президента.
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