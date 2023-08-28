Політика

Президент Угорщини закликала Зеленського сісти за стіл переговорів

28 Серпня 2023 16:43
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Угорщина

Президент Угорщини Каталін Новак розповіла, що закликала президента України Володимира Зеленського сісти за стіл перемовин з Росією.

Про це вона заявила в інтерв’ю угорському виданню Index.

За її словами, вона Угорщина засуджує вторгнення РФ в Україну та розуміє бажання Зеленського захистити українців.

“Ця війна триває вже півтора року, і я не бачу жодного військового рішення, яке призвело б до стійкого миру у довгостроковій перспективі. Тому треба сідати за стіл переговорів! Цю тверду думку я висловила Зеленському як публічно, так і приватно”, – заявила вона.

Новак сказала, що Угорщина рада була б бути присутньою в будь-якому процесі, який може наблизити Україну до миру. А якщо переговори відбудуться, то має намір приєднатися до них.


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