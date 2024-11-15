Політика

Президент США зустрінеться з очільниками Південної Кореї та Японії
15 Листопада 2024 20:54
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байден, корея, японія
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Президент США Джо Байден проведе зустріч з лідерами Південної Кореї та Японії, щоб обговорити прихід до влади нової адміністрації на чолі з Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Reuters.

Зустріч відбудеться в рамках саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Лімі, де Байден, президент Південної Кореї Юн Сук Йоль і прем’єр-міністр Японії Сігеру Ісіба, який очолив уряд у жовтні, вперше зустрінуться особисто.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван повідомив журналістам, що лідери можуть оголосити про створення “секретаріату” для трьох країн з метою формалізації їхніх відносин та забезпечення того, щоб це не було просто низкою зустрічей.

Спільна робота Південної Кореї та Японії вважається одним із дипломатичних досягнень Байдена протягом його президентства. Обидві країни мають складні історичні стосунки через жорстке колоніальне правління Японії в Кореї в період з 1910 по 1945 роки.


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