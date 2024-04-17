Президент повідомив про 10 загиблих і 20 постраждалих внаслідок ракетного удару по Чернігову

Володимир Зеленський повідомив про 10 загиблих і 20 постраждалих внаслідок російської ворожої атаки по Чернігову.

Про це він заявив у Телеграмі.

“Чернігів. Триває рятувальна операція після російського ракетного удару. Люди під завалами. Станом на цей час відомо про 20 постраждалих і 10 загиблих. Мої співчуття рідним та близьким”, – зазначив він.

Зеленський наголосив, що кількість загиблих може зрости.

“І цього не було б, якби Україна отримала достатньо засобів ППО та якби рішучість світу в протидії російському терору теж була достатньою”, – зауважив Президент.

Як зазначив глава держави, “терористи здатні ламати життя лише тоді, коли спочатку їм вдається залякати тих, хто здатен зупинити терор і захистити життя”.

Зеленський також підкреслив: “Рішучість має значення. Підтримка має значення. Української рішучості достатньо. Потрібна достатня рішучість партнерів і достатня підтримка, яка її відображатиме”.