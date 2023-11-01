Президент Франції зустрівся з очільником Казахстану

Президент Франції у середу перебуває в Астані, столиці Казахстану, де вже провів переговори зі своїм колегою Касимом-Жомартом Токаєвим та підписав низку угод.

Як заявляє Єлисейський палац, ця поїздка має на меті посилити економічну та політичну присутність Франції в регіоні.

«Сторони підтвердили свою спільну волю сприяти зміцненню миру, безпеки і стабільності на глобальному і регіональному рівнях, зокрема на Близькому Сході. Вони висловили глибоку стурбованість ситуацією в Україні, її гуманітарними наслідками та впливом на світову економіку і продовольчу безпеку найбільш вразливих країн», – йдеться в заяві президентської пресслужби.

Токаєв та Макрон збираються поглиблювати економічну співпрацю між країнами. Франція на 5 тому місці за рівнем інвестицій у казахстанську економіку, випереджаючи Китай. Нафтові групи країн зокрема спільно експлуатують родовище нафти в Каспійському морі. Наразі Франція претендує на участь у тендері на будівництво першої атомної електростанції в Казахстані.

Зі свого боку, Казахстан є найважливішим економічним і торговельним партнером Франції в Центральній Азії, зокрема постачає їй майже 40% свого урану, повідомляють французькі медіа.

Саме тому господаря Єлисейського палацу супроводжує в Астані велика бізнес-делегація, зокрема керівники електроенергетичних компанії, водопостачання та видобутку урану. Макрон також зустрівся зі студентами в університеті, де знов нагадав, що Франція наполягає на «гуманітарній паузі в Газі для доставки допомоги мирному населенню».

У четвер президент Франції відвідає сусідній Узбекистан, влада якого, після тривалої ізоляції за часів президентства Карімова, зараз проводить політику відкритості та залучення іноземних інвестицій.