Президент Фінляндії закликав не поспішати з ідеєю миротворчої місії в Україні 

Президент Фінляндії Олександр Стубб підкреслив важливість обережного підходу до ідеї миротворчої місії в Україні, яку обговорюють деякі європейські лідери.

“Олександр Стубб застерігає від поспіху в питаннях щодо миротворчої операції в Україні, коли мова йде про післявоєнний мир”.

Про повідомляє Yle.

Президент Фінляндії виступив на зустрічі країн Об’єднаного експедиційного корпусу (JEF) у Таллінні, де це питання також обговорюється. Він не висловив чіткої позиції щодо самої можливості миротворчої місії.

За словами Стубба, для такої операції необхідно отримати дозвіл від ООН. Крім того, він зазначив, що зараз немає миру, і Україні перш за все потрібна зброя.

На питання про його послання до Росії, Стубб коротко відповів: “Відступайте”.