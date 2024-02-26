Політика

Президент Чехії заявив, що “війна в Україні не завершиться швидко”

26 Лютого 2024 13:10
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війна, україна, чехія
Петр Павел / Getty Images

Після президентських виборів у березні 2024 року російський диктатор Володимир Путін прагнутиме досягти хоча б повного контролю над Донбасом.

Такий прогноз озвучив президент Чехії Петр Павел, передає Czech Radio, передає Еспресо.

“Конфлікт в Україні не закінчиться швидко, оскільки ні Росія, ні Україна не здатні досягти поставленої мети. Логічно, що Україна прагне відновити повний контроль над своєю територією у міжнародно визнаних кордонах, що, в принципі, має бути підтримано”, – сказав політик.

“Президент Росії Володимир Путін після очікуваного переобрання на посаду глави держави прагнутиме досягнення хоча б часткових цілей — повного контролю над окупованими регіонами, особливо над Донбасом”, – додав Павел.

На його думку, взаємна втома від конфлікту, ймовірно, з часом призведе до переговорів. Водночас Павел висловив щире захоплення українцями, які вже 2 роки обороняються від ворога, який має кількісну перевагу.

Щодо ймовірності поширення конфлікту на територію країн НАТО, чеський президент переконаний, що РФ занадто слабка, аби нападати на інші держави.

“Наразі Росія настільки ослаблена війною проти України, що не ризикне вдатися до будь-якого конфлікту з країнами НАТО. Однак цього не можна виключити в майбутньому, особливо якщо Росія досягне якихось значних успіхів в Україні”, – резюмував політик.


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