Президент Чехії вважає “Північні потоки” законною ціллю для України

Президент Чехії Петро Павел вважає “Північні потоки” законними військовими цілями у протистоянні України російському вторгненню.

Про це Павел заявив у подкасті PoliTalk, передає видання Novinky.

“Коли ведеться збройний конфлікт, він ведеться не тільки проти військових об’єктів, але й проти об’єктів стратегічного характеру. А трубопроводи є стратегічною ціллю. Якби атака була спрямована на те, щоб перекрити постачання газу і нафти в Європу і повернути гроші назад в Росію, тоді – і я кажу умовно – це була б легітимна мета”, – сказав глава держави.

Але додав, що в нього нема чіткої інформації про те, що саме Україна стояла за атакою на магістралі.