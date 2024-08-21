Політика

Президент Чехії вважає “Північні потоки” законною ціллю для України
21 Серпня 2024 17:44
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Президент Чехії Петро Павел вважає “Північні потоки” законними військовими цілями у протистоянні України російському вторгненню.

Про це Павел заявив у подкасті PoliTalk, передає видання Novinky.

“Коли ведеться збройний конфлікт, він ведеться не тільки проти військових об’єктів, але й проти об’єктів стратегічного характеру. А трубопроводи є стратегічною ціллю. Якби атака була спрямована на те, щоб перекрити постачання газу і нафти в Європу і повернути гроші назад в Росію, тоді – і я кажу умовно – це була б легітимна мета”, – сказав глава держави.

Але додав, що в нього нема чіткої інформації про те, що саме Україна стояла за атакою на магістралі.


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