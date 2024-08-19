Політика

Президент Чехії допускає вступ України до НАТО, навіть за умови, що частина її території окупована
19 Серпня 2024 21:24
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нато, чехія
Президент Чехії Петр Павел / Фото: Суспільне

Президент Чехії Петр Павел допускає вступ України до НАТО навіть за умови, що частина її території залишиться окупованою.

Про це повідомляє чеське видання Novinky.

“Я думаю, що повне відновлення контролю над усією територією не є необхідною умовою. Якщо буде демаркація, навіть якогось адміністративного кордону, то ми можемо прийняти цей адміністративний кордон як тимчасовий і прийняти Україну до НАТО на тій території, яку вона контролюватиме на той момент”, – вважає Павел.

Президент Чехії привів у приклад Німеччину, яку прийняли в Альянс у 1955 році, хоча частина її території була під окупацією Радянського Союзу до 1990-го.


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