Політика

Президент Бразилії відмовився передати боєприпаси для України

28 Квітня 2023 07:11
61
читать на русском →
бразилія

Президент Бразилії Лула да Сілва заявив, що відмовив канцлеру ФРН Олафу Шольцу, який просив його продати назад невикористані снаряди для танків та СЗУ Gepard, щоб потім передати їх Україні. Він пояснив це небажанням Бразилії “ставати стороною незрозумілого військового конфлікту”. Про це да Сілва розповів іспанському виданню El País у великому інтерв’ю, присвяченому російському вторгненню в Україну.

“Кожна сторона хоче перемогти, але часто у війні нікому не потрібний один переможець”, – заявив президент Бразилії. Раніше да Сілва запропонував Києву назавжди віддати Крим Москві в обмін на припинення війни.

Лула да Сілва, лівий популіст, який ледь уникнув за допомогою своїх адвокатів великого тюремного терміну за звинуваченнями в корупції, був президентом Бразилії з 2003 по 2011 роки – і за цей час, за його словами, “встиг подружитися” з російським президентом Володимиром Путіним, з яким багато спілкувався у рамках створеного Москвою союзу БРІКС. Він знову став президентом у жовтні минулого року.

З того часу Лула та Сілва кілька разів висловлювався про війну в Україні – часто завуальовано повторюючи багато тез Кремля про причини її початку. Нещодавно він їздив з офіційним візитом до Пекіна до голови КНР Сі Цзіньпіна – зі своїм планом “мирного врегулювання” в Україні, що передбачає великі територіальні та інші поступки Києва.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
28 Квітня 2023 09:45
19

В Умані оголосили триденну жалобу
28 Квітня 2023 10:29
0

Кількість загиблих в Умані зросла до 10
28 Квітня 2023 09:59
22

CNN: Іран використовує західні технології для будівництва дронів
28 Квітня 2023 09:09
36

Кількість загиблих в Умані зросла до шістьох людей
28 Квітня 2023 09:00
32

Станом на 8 годину відомо про п’ятьох загиблих, серед них дитина
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Бай, дед? Э, нет!
Юрий САПРОНОВ

Багато гівна летить на вентилятор
Віталій ПОРТНИКОВ

ЧВК “Вагнер”: от украинского Бахмута до столицы Судана
Александр КИРШ

Купол, а не напёрсток,или Украина будет вступать в НАТО по частям
Александр КИРШ

Вот приедет Байден, Байден нас рассудит
Юрій БУТУСОВ

Путін та ікона Ванновського. Знаєте, про що це говорить?
усі думки