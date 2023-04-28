Президент Бразилії відмовився передати боєприпаси для України

Президент Бразилії Лула да Сілва заявив, що відмовив канцлеру ФРН Олафу Шольцу, який просив його продати назад невикористані снаряди для танків та СЗУ Gepard, щоб потім передати їх Україні. Він пояснив це небажанням Бразилії “ставати стороною незрозумілого військового конфлікту”. Про це да Сілва розповів іспанському виданню El País у великому інтерв’ю, присвяченому російському вторгненню в Україну.

“Кожна сторона хоче перемогти, але часто у війні нікому не потрібний один переможець”, – заявив президент Бразилії. Раніше да Сілва запропонував Києву назавжди віддати Крим Москві в обмін на припинення війни.

Лула да Сілва, лівий популіст, який ледь уникнув за допомогою своїх адвокатів великого тюремного терміну за звинуваченнями в корупції, був президентом Бразилії з 2003 по 2011 роки – і за цей час, за його словами, “встиг подружитися” з російським президентом Володимиром Путіним, з яким багато спілкувався у рамках створеного Москвою союзу БРІКС. Він знову став президентом у жовтні минулого року.

З того часу Лула та Сілва кілька разів висловлювався про війну в Україні – часто завуальовано повторюючи багато тез Кремля про причини її початку. Нещодавно він їздив з офіційним візитом до Пекіна до голови КНР Сі Цзіньпіна – зі своїм планом “мирного врегулювання” в Україні, що передбачає великі територіальні та інші поступки Києва.