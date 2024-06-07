Політика

Президент Аргентини не поїде на Саміт миру у Швейцарії
7 Червня 2024 13:54
аргентина
Хав'єр Мілей / Getty Images

Президент Аргентини Хав’єр Мілей не буде присутнім на Глобальному саміті миру у Швейцарії 15-16 червня, тому що буде в Аргентині на національних святах.

Про це повідомляє La Nacion з посиланням на високопосадові джерела.

Зазначається, що Мілей вирішив скоротити свою 10-денну поїздку до Європи, яка мала розпочатись у середу, 12 червня.

“Президент не буде присутнім на Саміті миру 15-16 числа цього місяця, який відбудеться у Швейцарії і на який його запросив Президент України Володимир Зеленський”, – сказали джерела.

Мілей поїде до Європи 12-15 червня на зустріч лідерів країн Групи семи, після чого повернеться до Аргентини, а потім повернеться до Європи 22-24 червня для участі в окремих заходах.

“Зміна планів пов’язана з тим, що президент хоче бути в Аргентині на національні свята 17 та 20 червня, тому він повернеться до Аргентини 15-го числа та повернеться в Європу 22-го, щоб завершити своє турне”, – зазначили джерела.


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