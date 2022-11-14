Презентований талісман Олімпіади-2024 у Парижі

Стали відомі талісмани Олімпійських і Паралімпійських ігор у Парижі 2024 року. Це фрігійський ковпак.

М’яка червона шапка, також відома як шапка свободи, є оновленою версією конічного капелюха, який носили в давнину в таких місцях, як Персія, Балкани, Фракія, Дакія та Фрігія, місце в сучасній Туреччині, звідки походить ця назва. Пізніше він став символом прагнення до свободи під час Французької революції — і його досі носять біля фігури Маріанни, національного уособлення Франції з того часу.

Олімпійська кепка має трикутну форму, до неї входять привітна посмішка, блакитні очі, триколірна стрічка та великі кольорові кросівки, передає AP.

Паралімпійська версія має протез ноги до коліна — вперше такий талісман демонструє видиму інвалідність, кажуть організатори.