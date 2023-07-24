Суспільство

Прем’єри Греції та Болгарії обговорюють транзит українського зерна залізницею

24 Липня 2023 18:47
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зерно, Болгарія, греція

Прем’єр-міністри Греції та Болгарії Кіріакос Міцотакіс і Ніколай Дєнков під час зустрічі в Афінах у понеділок обговорили й проблему транзиту українського зерна з огляду на вихід Росії із “зернової угоди” та обстріли українських портів.

Про це пише болгарський портал Mediapool.

Болгарський прем’єр-міністр заявив у розмові з журналістами, що обговорюється можливість транспортування українського зерна потягами через територію Болгарії до грецьких портів, але не надав жодних подробиць.

За інформацією Mediapool, пропозиція полягала в тому, щоб болгарські потяги завантажували зерно на кордоні України з Румунією, а потім перевозили його через румунську та болгарську територію до Греції.

Водночас незрозуміло, хто з болгарських перевізників матиме можливість перевезти такий вантаж з огляду на дефіцит локомотивів і вагонів у державного перевізника. Також сумнівно, що приватні залізничні компанії зможуть здійснювати такі перевезення з наявним у них рухомим складом.

Як зауважив Дєнков, Греція вже почала розбудовувати залізничні лінії, що становлять особливий інтерес для Болгарії – до Кулати й Свиленграда. Покращення технічного стану залізниць на цих двох напрямках дозволило б перевозити більше вантажів з Болгарії, Румунії, України та Молдови до грецьких портів.


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