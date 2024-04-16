Прем’єри Данії та Польщі обговорили питання створення “залізного купола” над містами Європи

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск і прем’єрка Данії Метте Фредеріксен обговорили питання створення “залізного купола” з метою захисту міст Європи на випадок війни.

Про це Туск сказав після зустрічі з данською колегою у Польщі.

Дональд Туск коментував питання допомоги Україні та після того зазначив, що Європа також є “зоною небезпеки”.

“Радий, що прем’єрка позитивно відреагувала на пропозицію Польщі приєднатися до проєкту створення ефективного “залізного купола” для захисту європейського неба від потенційних ракетних ударів”, – зазначив прем’єр Польщі.

Як відомо, “Залізний купол” – це назва ізраїльської системи протиповітряної оборони, яку нерідко використовують як загальну назву на позначення системи захисту неба.