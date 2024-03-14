Прем’єрка Естонії відмовилась дати гарантію, що не відпрвить своїх військових до України

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас відмовилася гарантувати, що естонські Сили оборони не будуть направлені в Україну.

Про це Каллас заявила під час виступу у парламенті, “Європейська правда” з посиланням на ERR.

Головною темою інфогодини уряду стала ситуація із заявою президента Франції Емманюеля Макрона щодо відправки іноземних військ на територію України.

Після того як депутати від фракції Консервативної народної партії Естонії (EKRE) вкотре почали вимагати гарантій про те, що естонських військових до України не відправлять, Каллас наголосила, що це рішення ухвалюватиме не вона.

Від естонської прем’єрки також вимагали гарантій, що Сили оборони Естонії не втручатимуться у воєнні дії.

“Я не даю таких обіцянок, тому що обставини можуть змінитися. За вашою інтерпретацією, здається, що втручанням може бути що завгодно. Наша військова допомога Україні теж може бути розцінена Росією як втручання, тому що ми дуже хочемо, щоб Україна перемогла, ми дуже хочемо, щоб Росія програла і повернулася до своїх кордонів”, – відповіла Каллас.