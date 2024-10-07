Політика

Прем’єр Соваччини заявив, що ніколи не погодиться на членство України в НАТО
7 Жовтня 2024 08:25
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нато, україна, фіцо
Роберт Фіцо / Фото з відкритих джерел

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що ніколи не погодиться на вступ України до НАТО.

Про це Фіцо сказав в інтерв’ю STVR, яке наводить Pravda.sk.

Словацький прем’єр зазначив, що не має нічого проти членства України в ЄС, хоча і вважає, що це “шлях, який не буде пройдений протягом кількох років”.

Однак, за словами Фіцо, він категорично заперечує проти членства України в НАТО.

“Поки я буду прем’єр-міністром Словацької Республіки, я буду слідкувати, щоб депутати, над якими я маю політичний контроль як голова партії, ніколи не погодилися на членство України в НАТО”, – сказав Фіцо, нагадавши, що членство країни в НАТО потребує ратифікації парламентами країн-членів Альянсу.

Він стверджує, що вступ в України в НАТО став би підставою для Третьої світової війни.


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