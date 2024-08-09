Прем’єр Саксонії закликав скоротити допомогу Україні

Прем’єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер закликав скоротити військову допомогу Україні, заявивши, що Німеччина вже “досягла свої меж”.

Про це повідомило Zeit.

“Ми більше не можемо надавати Україні кошти на зброю, щоб цю зброю витрачали й нічого не досягали. Все має бути пропорційно. Підтримка, так, але ми розуміємо, що досягли своїх меж”, – заявив Міхаель Кречмер.

Прем’єр відповідав на запитання, чи виступає він за припинення німецької допомоги Україні у сфері озброєння заради економії.

“З самого початку я чітко виступав проти поставок зброї та виступав за дипломатичні ініціативи. У мене була дуже чітка думка з цього приводу протягом двох років, і я, на жаль, повинен сказати, що вона підтвердилася в багатьох аспектах”, – заявив він

Кречмер наголосив, що, на його думку, війну між Росією та Україною закінчать не на полі бою, а за столом переговорів.