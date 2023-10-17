Політика

Прем’єр Румунії прилетів до Ізраїлю

17 Жовтня 2023 15:01
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ізраїль, румунія

Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку здійснив візит до Ізраїлю. Він висловив солідарність із ізраїльським народом і засудив атаки ХАМАСу з Сектору Гази.

Про це глава уряду Румунії повідомив у соцмережі Х (колишній Твіттер).

“Я приїхав до Ізраїлю, щоб безпосередньо передати ізраїльському народу і румунській діаспорі в Ізраїлі послання миру, рішуче засуджуючи терористичні звірства ХАМАСу. Розкручування спіралі насильства викликає серйозне занепокоєння, враховуючи жахливі наслідки для цивільного населення”, — наголосив Чолаку.

Чолаку також закликав сприяти створенню гуманітарних коридорів у Газі. Прем’єр Румунії пояснив, що під час перемовин із прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу визнав право Ізраїлю на самооборону, поважаючи при цьому міжнародне гуманітарне право.

“Цивільні особи, жінки та діти, повинні бути врятовані”, — зазначив Чолаку.

Він також наголосив на необхідності та невідкладності встановлення тривалого миру на Близькому Сході. Глава румунського уряду також додав, що Румунія готова надати надзвичайну допомогу в будь-який час, поки ця мета не буде досягнута.


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