Політика

Прем’єр-міністр Нової Зеландії йде у відставку

19 Січня 2023 07:46
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Нова Зеландія

Прем’єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн оголосила, що піде з посади прем’єр-міністра Нової Зеландії наступного місяця, зізнавшись у своєму емоційному виступі, що “більше не має сил” працювати на цій посаді.

42-річна Ардерн сказала, що майже шість важких років на місці прем’єра сильно її виснажили.

Заява Ардерн стала величезною несподіванкою, оскільки опитування все ще визнавали її кращим прем’єр-міністром країни, навіть незважаючи на те, що підтримка її партії впала.

Вона піде з посади лідера Лейбористської партії не пізніше 7 лютого. Найближчими днями відбудеться голосування, щоб визначити її заміну.

14 жовтня у Новій Зеландії відбудуться загальні вибори.

Ардерн сказала, що думала про своє майбутнє під час літніх канікул.

“Я сподівалася, що знайду необхідні сили, щоб продовжувати працювати, але, на жаль, не знайшла. Я надам Новій Зеландії ведмежу послугу, якщо продовжуватиму”, – сказала вона.

Джасінда Ардерн стала наймолодшою жінкою-головою уряду у світі, коли у 2017 році її було обрано прем’єр-міністром у віці 37 років.

За час прем’єрства її припало кілька нелегких випробувань. У тому числі пандемія Covid-19, стрілянина у мечеті Крайстчерча та виверження вулкана на острові Уайт-Айленд.


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