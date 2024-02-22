Економіка

Нова Зеландія оголосила новий пакет допомоги для України

22 Лютого 2024 08:29
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допомога, Нова Зеландія
Прапор Нової Зелендії / Фото: Getty Images

Нова Зеландія оголосила про новий пакет допомоги для України. Про це повідомляє уряд Нової Зеландії.

“Ця підтримка в розмірі 25,9 мільйона доларів збільшить загальну суму допомоги, обіцяної Новою Зеландією за останні два роки, до більш ніж 100 мільйонів доларів”, – заявив міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс.

Міністр оборони Нової Зеландії Джудіт Коллінз заявила, що протягом останніх 2 років військові країни перебували в Європі та Великій Британії, працюючи з однодумцями з країн-партнерів над підтримкою України, і ця підтримка продовжуватиметься.

Пакет також включає:

  • $6,5 млн до Міжнародного фонду для України під керівництвом Великої Британії на закупівлю зброї та боєприпасів для України.
  • $7 млн гуманітарної допомоги для підтримки постраждалих від війни українців, у тому числі тих, хто був переміщений до сусідніх країн. Нова Зеландія співпрацюватиме з міжнародними гуманітарними агентствами та гуманітарними неурядовими організаціями Нової Зеландії для надання цієї підтримки.
  • $3 млн до Трастового фонду допомоги Україні, відновлення, реконструкції та реформ Світового банку.

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