Нова Зеландія оголосила новий пакет допомоги для України

Нова Зеландія оголосила про новий пакет допомоги для України. Про це повідомляє уряд Нової Зеландії.
“Ця підтримка в розмірі 25,9 мільйона доларів збільшить загальну суму допомоги, обіцяної Новою Зеландією за останні два роки, до більш ніж 100 мільйонів доларів”, – заявив міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс.
Міністр оборони Нової Зеландії Джудіт Коллінз заявила, що протягом останніх 2 років військові країни перебували в Європі та Великій Британії, працюючи з однодумцями з країн-партнерів над підтримкою України, і ця підтримка продовжуватиметься.
Пакет також включає:
- $6,5 млн до Міжнародного фонду для України під керівництвом Великої Британії на закупівлю зброї та боєприпасів для України.
- $7 млн гуманітарної допомоги для підтримки постраждалих від війни українців, у тому числі тих, хто був переміщений до сусідніх країн. Нова Зеландія співпрацюватиме з міжнародними гуманітарними агентствами та гуманітарними неурядовими організаціями Нової Зеландії для надання цієї підтримки.
- $3 млн до Трастового фонду допомоги Україні, відновлення, реконструкції та реформ Світового банку.