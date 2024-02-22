Нова Зеландія оголосила новий пакет допомоги для України

Нова Зеландія оголосила про новий пакет допомоги для України. Про це повідомляє уряд Нової Зеландії.

“Ця підтримка в розмірі 25,9 мільйона доларів збільшить загальну суму допомоги, обіцяної Новою Зеландією за останні два роки, до більш ніж 100 мільйонів доларів”, – заявив міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс.

Міністр оборони Нової Зеландії Джудіт Коллінз заявила, що протягом останніх 2 років військові країни перебували в Європі та Великій Британії, працюючи з однодумцями з країн-партнерів над підтримкою України, і ця підтримка продовжуватиметься.

Пакет також включає: