Прем’єр-міністр Грузії заявив, що закон про “іноагентів” допоможе “запобігти українізації”

Грузинський премʼєр Іраклій Кобахідзе заявив, що закон про “іноагентів” спрямований на захист країни від “українізації”.

За його словами, “уникнення українізації” є необхідною умовою для інтеграції Грузії в Європейський Союз, і “це головна мета цього законопроєкту”.

Водночас МЗС України з обуренням відреагувало на згадування України в такому зневажливому контексті.

“Русифікація, а не міфічна “українізація”, є реальною загрозою для Грузії”, — наголосило зовнішньополітичне відомство.

Там також закликали грузинську владу поважати право громадян на мирний протест і шукати розв’язання ситуації шляхом конструктивного діалогу.