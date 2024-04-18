Політика

Прем’єр-міністр Грузії заявив, що закон про “іноагентів” допоможе “запобігти українізації”

18 Квітня 2024 17:12
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грузія
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе / Фото: КМУ

Грузинський премʼєр Іраклій Кобахідзе заявив, що закон про “іноагентів” спрямований на захист країни від “українізації”.

За його словами, “уникнення українізації” є необхідною умовою для інтеграції Грузії в Європейський Союз, і “це головна мета цього законопроєкту”.

Водночас МЗС України з обуренням відреагувало на згадування України в такому зневажливому контексті.

“Русифікація, а не міфічна “українізація”, є реальною загрозою для Грузії”, — наголосило зовнішньополітичне відомство.

Там також закликали грузинську владу поважати право громадян на мирний протест і шукати розв’язання ситуації шляхом конструктивного діалогу.


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