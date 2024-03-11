Політика

Прем’єр Ізраїлю заявив, що має намір продовжити наступ на Рафах

11 Березня 2024 08:14
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ізраїль
Беньямін Нетаньягу / Getty Images

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що має намір продовжити вторгнення в місто Рафах всупереч президенту США Джо Байдену, який попередив, що такий наступ стане “червоною лінією”.

Про це повідомляє Politico, передає Еспресо.

“Ми підемо туди. Ми не збираємося відступати. Ви знаєте, у мене є червона лінія. Ви знаєте, що ця червона лінія полягає в тому, щоб 7 жовтня не повторилося. Ніколи не повторилося”, – заявив він, маючи на увазі напад ХАМАС на Ізраїль.

Нетаньяху натякнув, що має підтримку кількох арабських лідерів у продовженні наступу на ХАМАС.

“Вони це розуміють і навіть мовчки з цим погоджуються”, – зазначив він. – Вони розуміють, що ХАМАС є частиною іранської осі терору”.

Окрім цього, Нетаньягу відревгував на критику з боку Байдена, який заявив, що ізраїльський прем’єр-міністр більше шкодить Ізраїлю, ніж допомагає.

У відповідь він заявив, що, хоча й не знає, “що саме мав на увазі президент”, але якщо Байден говорив, що його дії суперечать бажанням або інтересам Ізраїлю, то він “помилявся в обох випадках”.

“(Ізраїльський народ – ред.) також підтримує мою позицію, яка полягає в тому, що ми повинні рішуче відкинути спробу запхати нам в горлянку палестинську державу. Це те, з чим вони згодні”, – наголосив Нетаньягу.

За його словами, навіть у випадку зміни палестинського “керівництва” і “культури”, він все одно наполягатиме на тому, що Ізраїль повинен мати повний контроль над усіма арабськими територіями на захід від річки Йордан.


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