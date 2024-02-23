Політика

Прем’єр Ізраїлю представив офіційний план післявоєнного існування Гази

23 Лютого 2024 21:55
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ізраїль
Беньямін Нетаньягу / Getty Images

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу представив перший офіційний план післявоєнного існування Гази, заявивши, що Ізраїль збереже контроль над палестинськими територіями та розпочне відновлення.

Про це повідомляє Reuters, передає Еспресо.

Згідно з повідомленням, план Нетаньягу чітко підкреслює опір ізраїльського прем’єра у створенні держави Палестина, яку він розглядає як загрозу безпеці.

Однак палестинські урядовці відкинули цю ідею, заявивши, що вона приречена на провал. 

“Якщо світ дійсно зацікавлений у безпеці та стабільності в регіоні, він повинен припинити окупацію Ізраїлем палестинських земель і визнати незалежну палестинську державу зі столицею в Єрусалимі”, – заявив прессекретар очільника палестинської автономії Махмуда Аббаса Набіль Абу Рудейне.

У документі, поширеному серед членів кабінету міністрів з питань безпеки як документ для обговорення, передбачається, що Ізраїль збереже контроль над усіма територіями на захід від Йорданії, включно з окупованим Західним берегом річки Йордан і сектором Гази.

Зокрема, у плані Нетаньягу відкидає “одностороннє визнання” палестинської держави, заявивши, що таке рішення має прийматися лише шляхом прямих перемовин між двома сторонами.

У Газі він пропонує замінити адміністративний контроль ХАМАСу місцевими представниками, “які не пов’язані з терористичними країнами або угрупованнями та не отримують від них фінансової підтримки”, а демілітаризацію і дерадикалізацію визначив як цілі, що мають бути досягнуті в середньостроковій перспективі.

“Принциповий документ прем’єр-міністра відображає широкий суспільний консенсус щодо цілей війни та заміни правління ХАМАС в Газі цивільною альтернативою”, – йдеться в заяві офісу прем’єр-міністра.

План також обумовлює відновлення сектора Гази.

Для забезпечення контролю над Газою Нетаньягу пропонує забезпечити військову присутність на кордоні Гази і Єгипту на півдні анклаву і співпрацювати з Єгиптом і США в цій області для запобігання спробам контрабанди, в тому числі на контрольно-пропускному пункті Рафах.

План також передбачає закриття Агентства ООН у справах палестинських біженців БАПОР і заміну його іншими міжнародними групами допомоги.


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