Політика

Прем’єр Іспанії сьогодні відвідає Україну

22 Лютого 2023 16:50
22
читать на русском →
україна, Іспанія

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес відвідає Україну в середу, 22 лютого, напередодні першої річниці вторгнення РФ, повідомляє іспанське видання La Razon.

Як пише видання, це поїздка в умовах суворої таємності, яка з міркувань безпеки не була передбачена в офіційному порядку денному глави уряду.

Наголошується, що візит до Києва підпадає під “зобов’язання Іспанії перед союзниками”.

Зі свого боку міністр оборони Маргарита Роблес підтвердила, що щонайменше шість танків “Леопард” буде відправлено в Україну на початку квітня.

Санчес уже відвідував Київ у квітні минулого року, коли разом із прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і оголосив про найбільшу поставку зброї на той час.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
22 Лютого 2023 19:13
87

На Харківщині виявили дві російські ДРГ
22 Лютого 2023 19:30
67

У Харкові узгодили перейменування 18 російських топонімів (список)
22 Лютого 2023 18:30
37

Окупанти збільшили чисельність особового складу на ділянках наступу – Генштаб
22 Лютого 2023 18:05
65

Україна виставить у Німеччині та країнах Балтії російські танки
22 Лютого 2023 17:51
86

ЄС не узгодив десятий пакет санкцій
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Гітлер у футлярі
Александр КИРШ

Президент Главной страны мира в 80 лет стал Героем
Михайло ФЕДОРОВ

Дії 3 роки. Як Україна отримала місце у світовій історії цифровізації?
Александр КИРШ

В глубинах каждого Байдена сидит Орбан
Александр КИРШ

Село Залужное и страна московия:
поддерживаю новые названия и поясняю
Юрий КАСЬЯНОВ

Готовится масштабное воздушное нападение
усі думки