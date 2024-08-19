Прем’єр Індії відвідає Україну

Прем’єр-міністр Нарендра Моді здійснить візит до України.

Про це повідомляє Reuters.

У зовнішньополітичному відомстві пообіцяли сьогодні оприлюднити деталі візиту.

Моді вперше відвідає Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Країни Заходу запровадили санкції проти Росії після її вторгнення в Україну у 2022 році, але дружні країни, такі як Індія та Китай, продовжують торгувати з нею.

Індія утримується від прямого звинувачення Росії у вторгненні в Україну, закликаючи врегулювати конфлікт шляхом діалогу та дипломатії.

Нью-Делі прагне поглиблювати відносини із Заходом, зберігаючи при цьому зв’язки з Росією.

Місяць тому Моді відвідав Москву, де зустрівся з Володимиром Путіним.