Політика

Прем’єр Індії відвідає Україну
19 Серпня 2024 10:29
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індія, мзс, україна
Нарендра Моді / Getty Images/Global Images Ukraine

Прем’єр-міністр Нарендра Моді здійснить візит до України.

Про це повідомляє Reuters.

У зовнішньополітичному відомстві пообіцяли сьогодні оприлюднити деталі візиту.

Моді вперше відвідає Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Країни Заходу запровадили санкції проти Росії після її вторгнення в Україну у 2022 році, але дружні країни, такі як Індія та Китай, продовжують торгувати з нею.

Індія утримується від прямого звинувачення Росії у вторгненні в Україну, закликаючи врегулювати конфлікт шляхом діалогу та дипломатії.

Нью-Делі прагне поглиблювати відносини із Заходом, зберігаючи при цьому зв’язки з Росією.

Місяць тому Моді відвідав Москву, де зустрівся з Володимиром Путіним.


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