Політика

Прем’єр Індії Моді прибув до Києва
23 Серпня 2024 09:18
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індія, київ
Нарендра Моді / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

23 серпня до Києва прибув прем’єр Індії Нарендра Моді.

Про це пише “Еспресо”.

За його словами, офіційна мета візиту – зміцнення економічних зв’язків. Однак однією з ключових тем переговорів називають Формулу миру.

“Я з нетерпінням чекаю на можливість розвинути попередні розмови з президентом Зеленським щодо зміцнення двосторонньої співпраці та поділитися перспективами мирного врегулювання конфлікту, що триває в Україні”, — сказав Моді перед від’їздом з Делі, передає індійський канал NDTV.

Це перший в історії візит індійського прем’єра в Україну з часу здобуття незалежності у 1991 році.


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