Прем’єр Грузії заявив, що Грузія не відмовлялась від вступу до ЄС: “найголовніший пріоритет уряду”

Інтеграція до Європейського союзу залишається пріоритетом зовнішньополітичної стратегії уряду.

Про це сказав прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе на першому засіданні уряду після парламентських виборів 26 жовтня.

За словами прем’єра, Грузія очікує перезавантаження відносин з ЄС, яке, на його думку, інтенсивно почнеться з початку наступного року

“У нас є дуже важливі зовнішньополітичні пріоритети, і, природно, головним з них є європейська інтеграція. У нас є конкретні зобов’язання в рамках Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі. Наша амбітна мета — виконати понад 90% цих зобов’язань в обох напрямках до 2028 року, що в кінцевому підсумку забезпечить досягнення Грузією своєї кінцевої мети до 2030 року — повної інтеграції нашої країни до ЄС”, — сказав Кобахідзе.

За його словами, для цього потрібен розвиток в усіх напрямках, особливо економічне зростання.

“Всі розуміють, що якщо економічні показники не будуть адекватними, ніхто не прийме країну до Євросоюзу. Тому для нас важливий розвиток в усіх напрямках, щоб досягти повної інтеграції Грузії в ЄС до 2030 року, і для цього буде зроблено все можливе”, — сказав прем’єр Грузії.