Політика

Прем’єр Гренландії заявив про бажання домогтися незалежності від Данії
3 Січня 2025 18:01
читать на русском →
данія
Премʼєр-міністр Гренландії Муте Егеде / Фото: Reuters

У своїй новорічній промові прем’єр-міністр Гренландії Муте Егеде висловив бажання здобути незалежність від Данії, наголосивши, що співпраця з Копенгагеном не досягла бажаного результату.

Про це повідомляє Reuters.

Егеде зазначив, що настав час для Гренландії зробити крок до самостійного формування майбутнього, зокрема у виборі торгових партнерів. Він підкреслив, що історія та сучасні умови вказують на те, що співпраця з Данією не принесла рівноправності.

Гренландія, яка була колонією Данії до 1953 року, має статус самоврядної території, а в 2009 році отримала право на незалежність через голосування. У 2023 році уряд Гренландії оприлюднив перший проєкт конституції.

Хоча більшість із 57 тисяч жителів Гренландії підтримують ідею незалежності, питання щодо термінів та впливу на життя залишаються спірними.

Водночас гренландський уряд вже двічі відхиляв пропозиції Дональда Трампа придбати острів.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
3 Січня 2025 19:37

Найближчими днями США оголосять про нову військову допомогу Україні
3 Січня 2025 17:21

Росіяни вдарили по Чернігову балістичними ракетами
3 Січня 2025 16:16

Україна отримала від росіян понад 50 тисяч запитів про зниклих безвісти солдатів РФ
3 Січня 2025 14:50

Міноборони запроваджує цифрову систему ефективності командирів
3 Січня 2025 14:32

В Україні планують виготовити 30 тисяч далекобійних дронів та 3000 крилатих ракет і ракет-дронів, – Шмигаль
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
усі думки