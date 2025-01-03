Прем’єр Гренландії заявив про бажання домогтися незалежності від Данії

У своїй новорічній промові прем’єр-міністр Гренландії Муте Егеде висловив бажання здобути незалежність від Данії, наголосивши, що співпраця з Копенгагеном не досягла бажаного результату.

Про це повідомляє Reuters.

Егеде зазначив, що настав час для Гренландії зробити крок до самостійного формування майбутнього, зокрема у виборі торгових партнерів. Він підкреслив, що історія та сучасні умови вказують на те, що співпраця з Данією не принесла рівноправності.

Гренландія, яка була колонією Данії до 1953 року, має статус самоврядної території, а в 2009 році отримала право на незалежність через голосування. У 2023 році уряд Гренландії оприлюднив перший проєкт конституції.

Хоча більшість із 57 тисяч жителів Гренландії підтримують ідею незалежності, питання щодо термінів та впливу на життя залишаються спірними.

Водночас гренландський уряд вже двічі відхиляв пропозиції Дональда Трампа придбати острів.