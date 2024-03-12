Прем’єр Гаїті подав у відставку

У понеділок, 11 березня, виконувач обов’язків прем’єр-міністра Гаїті Аріель Генрі заявив, що йде у відставку після призначення перехідної ради і тимчасової заміни.

Про це повідомляє Reuters.

“Уряд, який я очолюю, піде у відставку відразу після створення (перехідної) ради. Я хочу подякувати гаїтянському народу за надану мені можливість. Я прошу всіх гаїтян зберігати спокій і робити все можливе, щоб мир і стабільність повернулися якомога швидше”, – заявив Генрі.

Рішення про відставку було ухвалено ще у п’ятницю, 8 березня.

Зазначається, що під час правління Генрі озброєні банди значно збільшили своє багатство, вплив і територію, що змусило прем’єра наприкінці лютого вирушити до Кенії, аби заручитися її підтримкою місії безпеки за підтримки ООН для допомоги поліції.

Однак за його відсутності конфлікт різко загострився, і Генрі опинився на американській території Пуерто-Рико, а регіональні лідери закликали до якнайшвидшої зміни влади.