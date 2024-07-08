Прем’єр Франції подав у відставку

Габріель Атталь, прем’єр-міністр Франції заявив, що в понеділок передасть президенту Емманюелю Макрону заяву про свою відставку.

Про це повідомляє AP.

Атталь зробив цю заяву після того, як у неділю екзітполи засвідчили, що ліва коаліція “Народний фронт” отримала більшість місць за підсумками другого туру парламентських виборів, а пропрезидентський блок посів друге місце.

Прем’єр заявив, що з наближенням Олімпійських ігор у Парижі, які розпочнуться 26 липня, він готовий залишатися на своїй посаді “стільки, скільки вимагатиме обов’язок”.

“Наша країна зіткнулася з безпрецедентною політичною ситуацією та готується вітати світ через кілька тижнів”, – зазначив Атталь.

За підсумками результатів другого туру дострокових парламентських виборів у Франції альянс лівих здобув перемогу, водночас друге місце отримав пропрезидентський блок, тоді як правопопулістське “Національне об’єднання” із соратниками опинився на третьому місці.

За даними міністерства внутрішніх справ країни, лівий “Народний фронт ” отримав 182 місця, блок пропрезидентських сил Емманюеля Макрон “Разом” – 168, а ультраправе “Національне об’єднання” Марін Ле Пен та її союзників – 143.