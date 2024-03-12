Прем’єр Чехії заявив про можливість закупівлі ще 200 тисяч снарядів для ЗСУ

Чехія може організувати закупівлю додаткових 200 000 артилерійських снарядів для Збройних Сил України.

Про це повідомив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала під час конференції з нагоди 25-ї річниці вступу країни до НАТО, цитують Чеські новини.

За словами чеського прем’єра, окрім обов’язкової підтвердженої закупівлі 300 000 артснарядів для України, можливо закупити в третіх країнах ще 200 000 боєприпасів.

Фіала зазначив, що до ініціативи із закупівлі артснарядів для ЗСУ приєдналися 18 країн, і назвав це “великим успіхом”.

“Це ще один доказ того, що Чеська Республіка є повністю активним гравцем у європейській політиці безпеки”, – сказав прем’єр.