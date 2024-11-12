Прем’єр Чехії поспілкувався з Трампом: був здивований доброзичливістю розмови

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала провів розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом, під час якої обговорили двосторонні відносини, ситуацію на Близькому Сході та війну в Україні.

Фіала поділився деталями розмови з журналістами під час кліматичного саміту СОР29 у Баку.

За словами Фіали, його здивували два моменти під час бесіди з Трампом.

“Дискусія була дійсно відвертою. Дональд Трамп поставив мені запитання про мої погляди на конфлікт між Україною та Росією та можливі шляхи його вирішення. Я також був приємно вражений щирістю та доброзичливістю розмови”, — зазначив він.

Крім того, чеський прем’єр зазначив, що Трамп згадав про свої особисті зв’язки з Чехією та висловився позитивно про відносини з країною.

На питання про те, чи озвучив Трамп, який раніше пообіцяв припинити війну Росії проти України до своєї інавгурації, подробиці свого плану, Фіала утримався від деталей, але запевнив, що кожен учасник сказав те, що хотів оприлюднити.

“Безумовно, подолати російську агресію в Україні та врегулювати цю ситуацію буде нелегко, думаю, це усвідомлюють усі”, — додав Фіала.

Дональд Трамп, якого обрали наступним президентом США, вже встиг провести телефонні розмови з декількома світовими лідерами.