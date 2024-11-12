Політика

Прем’єр Чехії поспілкувався з Трампом: був здивований доброзичливістю розмови
12 Листопада 2024 20:17
читать на русском →
трамп, чехія
Петр Фіала / Reuters

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала провів розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом, під час якої обговорили двосторонні відносини, ситуацію на Близькому Сході та війну в Україні.

Фіала поділився деталями розмови з журналістами під час кліматичного саміту СОР29 у Баку.

За словами Фіали, його здивували два моменти під час бесіди з Трампом.

“Дискусія була дійсно відвертою. Дональд Трамп поставив мені запитання про мої погляди на конфлікт між Україною та Росією та можливі шляхи його вирішення. Я також був приємно вражений щирістю та доброзичливістю розмови”, — зазначив він.

Крім того, чеський прем’єр зазначив, що Трамп згадав про свої особисті зв’язки з Чехією та висловився позитивно про відносини з країною.

На питання про те, чи озвучив Трамп, який раніше пообіцяв припинити війну Росії проти України до своєї інавгурації, подробиці свого плану, Фіала утримався від деталей, але запевнив, що кожен учасник сказав те, що хотів оприлюднити.

“Безумовно, подолати російську агресію в Україні та врегулювати цю ситуацію буде нелегко, думаю, це усвідомлюють усі”, — додав Фіала.

Дональд Трамп, якого обрали наступним президентом США, вже встиг провести телефонні розмови з декількома світовими лідерами.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
12 Листопада 2024 19:40

Україна і Фінляндія підписали кредитну угоду 
12 Листопада 2024 18:26

Шмигаль розповів про ключові особливості нової системи, що замінить МСЕК
12 Листопада 2024 17:40

Окупанти атакували Харків новим безпілотником «Молнія»
12 Листопада 2024 16:30

Окупанти атакували Харків дронами: є влучання в житловий будинок
12 Листопада 2024 16:21

Кабмін змінив порядок переведення військовослужбовців між частинами  
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
Ігор ЧЕРНЯК

Єдиним інвестором R&D на цій війні є український народ
Ліна ЖИГІНАС

Школа в смартфоні: чи може онлайн-освіта бути ефективною та зручною альтернативою офлайну?
Юрій САПРОНОВ

Сьогодні я за Трампа
Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
усі думки