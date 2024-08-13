Політика

Прем’єр Британії закликав  президента Ірану не атакувати Ізраїль
13 Серпня 2024 09:41
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іран, британія
Кір Стармер / Reuters

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер поговорив телефоном з очільником Ірану Масудом Пезешкіаном, закликавши його не атакувати Ізраїль.

Про це повідомив телеканал Sky News.

Стармер заявив Пезешкіану, що війна на Близькому Сході не відповідає нічиїм інтересам.

Він також додав, що глибоко стурбований ситуацією на Близькому Сході і закликав усі сторони до деескалації, щоб уникнути подальшої регіональної конфронтації.

“Існує серйозний ризик прорахунку, і зараз настав час для спокійного і ретельного обмірковування”, – зазначив Стармер.

Британський прем’єр у розмові також підкреслив свою прихильність негайному припиненню вогню, звільненню всіх заручників і збільшенню гуманітарної допомоги Газі.

Він зауважив, що для досягнення цих результатів необхідно зосередитися на дипломатичних переговорах.


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