Правоохоронці зірвали спробу теракту на залізничній станції у Дніпрі

У Дніпрі затримали двох агентів російської ФСБ, які намагалися підірвати цистерну з пальним на залізничній платформі.

Як повідомляє СБУ, 36-річний чоловік та 23-річна жінка виготовили саморобний вибуховий пристрій у власній квартирі за вказівкою російських спецслужб. Їхній куратор обіцяв грошову винагороду за виконання теракту.

За даними СБУ, виконавцями виявилася наркозалежна пара, яка жила в цивільному шлюбі. У пошуках грошей на наркотики вони вийшли на контакт із ФСБ. Компоненти вибухового пристрою вони замовляли в інтернеті, використовуючи різні адреси для доставки.

Саморобна вибухівка та затримані підозрювані / Фото: СБУ

Під час обшуків у затриманих вилучили засоби детонації, складові вибухівки, телефони та SIM-картки.

Наразі підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.