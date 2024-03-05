Правоохоронці затримали жителя Запоріжжя, який планував підірвати поштове відділення

Правоохоронці викрили та затримали мешканця Запоріжжя, який був завербований російськими спецслужбами і планував вчинити терористичний акт у багатолюдному місці міста, повідомляють в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваний у жовтні 2023 року через свого знайомого, який перебуває на тимчасово захопленій території області, був завербований представниками спецслужб країни-агресора.

“На початку лютого 2024 року від російських кураторів він отримав завдання щодо вчинення терористичного акту у багатолюдному місці Запоріжжя. Цей теракт мав призвести до численних жертв та руйнувань з метою порушення громадської безпеки та залякування населення”, – наголошується в повідомленні.

У прокуратурі зазначають, що підозрюваний також систематично інформував ворога про місця дислокації та переміщення Сил оборони та їхньої військової техніки на запорізькому напрямку, передавав координати запорізьких підприємств і залізничної інфраструктури.

Під час обшуків у підозрюваного виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, засоби зв’язку з доказами незаконних дій, а також предмети та компоненти для створення саморобного вибухового пристрою.

Досудове розслідування проводить СБУ.

Зі свого боку СБУ уточнює, що російський агент планував підірвати поштове відділення в Запоріжжі.

“Для вчинення злочину фігурант у власному помешканні виготовив саморобний вибуховий пристрій з дистанційним керуванням. Інструкцію для виготовлення вибухівки він отримав від російської спецслужби. Готовий пристрій зрадник сховав у коробках з-під фруктів, щоб потім відправити їх до вантажного відділення одного з поштових операторів”, – інформують в українській спецслужбі.

Після отримання повідомлення про доставку замовлення на пошту фігурант мав привести вибухівку в дію за допомогою телефонного дзвінка.