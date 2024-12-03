Правоохоронці затримали ексзаступника голови Вищого господарського суду Ємельянова

Працівники Державного бюро розслідувань затримали колишнього заступника голови Вищого господарського суду України, підозрюваного в організації хабарницької схеми.

Пресслужба ДБР не розголошує ім’я фігуранта, але, за даними ЗМІ, йдеться про Артура Ємельянова.

Слідство встановило, що екссуддя, який нині працює адвокатом, входив до злочинної організації, яка складалася з адвокатів, арбітражних керуючих та інших працівників суду. За хабарі вони ухвалювали “потрібні” рішення у господарських справах.

Організатор схеми, також колишній високопосадовець Вищого господарського суду, незаконно втручався у розподіл справ і передавав їх “своїм” суддям.

В Бюро додають, що робота з виявлення та встановлення всіх причетних до діяльності цього угруповання триває.

Ємельянова підозрюють в участі в організації та отриманні хабарів за ч. 1 ст. 255 та ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України, які передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суду направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.