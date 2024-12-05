Кримінал

Правоохоронці затримали дміністратора каналу “для ухилянтів”: йому загрожує довічне за зрив мобілізації
5 Грудня 2024 10:42
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сбу
Затримання зловмисника / СБУ

Служба безпеки України затримала жителя Житомирщини, який працював адміністратором одного з Telegram-каналів, що сприяв ухилянтам. Йому висунули підозру в державній зраді.

Як повідомляє СБУ, підозрюваним виявився 52-річний житель Житомирської області, колишній представник забороненої партії “Держава”, який був завербований російськими спецслужбами. Затримання відбулося у серпні 2024 року, коли він намагався переплисти Дніпро на кордоні з Білоруссю, щоб потрапити до Росії.

Спочатку чоловік адміністрував існуючі Telegram-канали, а пізніше створив нові, через які надавав військовозобов’язаним інструкції з ухилення від призову. Він пропонував втечу до Росії за заздалегідь підготовленими маршрутами, що обминали контрольні пункти.

Після втечі до Росії підозрюваний планував брати участь в інформаційно-психологічних операціях ФСБ, де мав дискредитувати українські державні інституції в ефірах ворожих пропагандистських каналів.

Йому було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Чоловікові загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.


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