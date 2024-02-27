Правоохоронці зафіксували зростання кількості страт українських військовополонених

Прокурори від кінця листопада 2023 року зафіксували зростання кількості розстрілів російськими окупантами українських військових, які здаються в полон. Вони припускають, що це свідчить про зміни в політиці рф.

Про це повідомив очільник департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов в етері «Суспільне. Спротив».

«Ми бачимо тенденцію до зростання таких випадків, починаючи з кінця листопада 2023 року. І вже цього року — це просто масовість. Це переважно Запорізька область, Донецька область», — каже Бєлоусов.

Він зауважив, що це свідчить про «зміни в політиці» росії. Так, за словами Бєлоусова, страти українських військовополонених можуть бути ініційовані вищим керівництвом збройних сил рф.

Як каже представник Офісу генпрокурора, поширення таких розстрілів у соцмережах мають на меті психологічний вплив.

«Це намагання залякати українців для того, щоб вони не чинили спротив. І це лягає в загальну канву політики російської федерації щодо підкорення українського народу. Коли вони намагаються через насильство, страти, депортацію наших громадян примусити українців здатися», — зауважив Бєлоусов.

Від початку повномасштабного вторгнення правоохоронці відкрили 19 кримінальних проваджень щодо вбивства 45 військовополонених. Як каже Бєлоусов, це ті випадки, про які відомо наразі, однак їх «набагато більше».

Убивства полонених почалися ще у перші дні широкомасштабного вторгнення, зокрема, це зафіксували на Чернігівщині та Харківщині.

В одній із цих справ суд виніс вирок — до довічного увʼязнення засудили майора армії рф, який розстріляв українського полоненого в березні 2022 року. Інша справа нині перебуває на розгляді суду, а ще в одному провадженні оголошена підозра.

Бєлоусов розповів, що всі факти розстрілу українських полонених розглядають за статтею 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни. У її межах також визначають додаткову кваліфікацію.

Під час розгляду таких справ українські слідчі використовують інформацію не лише з російських відео. Вони працюють зі звільненими полоненими, які можуть бути свідками злочинів, допитують окупантів, а також отримують інформацію від джерел на території рф, зазначив Бєлоусов.