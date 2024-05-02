Суспільство

Правоохоронці викрили на зловживанні службовим становищем посадовців Чернівецької міської ради

2 Травня 2024 11:23
читать на русском →
корупція, поліція
Фото: НПУ

Вони закупили спецавтомобіль зі збитками майже у 700 тис. грн.

Про це повідомили у департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Як зазначається, посадовці уклали договір з фізичною особою на придбання спецавтомобіля. Таке рішення було прийнято з метою підвищення ефективності роботи міського комунального підприємства, що спеціалізується на стерилізації тварин. Однак вартість закупленого транспортного засобу відносно ринкової ціни була завищена у кілька разів.

“Так, уповноважена особа з питань проведення тендерів одного з департаментів міської ради здійснила закупку авто без використання електронної системи закупівель на суму 1,1 млн грн. Керівник установи підписав договір щодо придбання спецавтомобіля, після чого бюджетні кошти в повному обсязі були перераховані на рахунок продавця”, – йдеться у повідомленні.

Згідно з висновком експерта, ринкова вартість закупленого вантажного автомобіля у 2,5 раза нижча від вказаної в документах суми й складає 428,5 тис. грн. Внаслідок таких дій місцевому бюджету завдано збитків у розмірі понад 670 тис. грн.

Відтак керівнику і працівнику департаменту Чернівецької міської ради оголосили підозру у зловживанні владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364 ККУ). За скоєне їм загрожує від трьох до шести років позбавленням волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
2 Травня 2024 11:23

Правоохоронці викрили на зловживанні службовим становищем посадовців Чернівецької міської ради
2 Травня 2024 10:42

Кулеба заявив про пошкодження половини енергетичної системи України
2 Травня 2024 09:56

Російські дрони літають над ЗАЕС
2 Травня 2024 09:36

Окупанти атакували Миколаївщину ракетою Х-59: уламками пошкоджено транспортну інфраструктуру
2 Травня 2024 07:07

Ракетний удар по Одесі: пошкоджена цивільна інфраструктура, є постраждалі
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

ХАРКІВ
Юрій БУТУСОВ

Найчастіші питання
Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
Максим ЖОРІН

Війна – справа молодих
Віталій ПОРТНИКОВ

Три дороги з війни
Олександр ТУРЧИНОВ

У цей день, 13 квітня 2014 року, я оголосив широкомасштабну Антитерористичну операцію
усі думки