Правоохоронці викрили на зловживанні службовим становищем посадовців Чернівецької міської ради

Вони закупили спецавтомобіль зі збитками майже у 700 тис. грн.

Про це повідомили у департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Як зазначається, посадовці уклали договір з фізичною особою на придбання спецавтомобіля. Таке рішення було прийнято з метою підвищення ефективності роботи міського комунального підприємства, що спеціалізується на стерилізації тварин. Однак вартість закупленого транспортного засобу відносно ринкової ціни була завищена у кілька разів.

“Так, уповноважена особа з питань проведення тендерів одного з департаментів міської ради здійснила закупку авто без використання електронної системи закупівель на суму 1,1 млн грн. Керівник установи підписав договір щодо придбання спецавтомобіля, після чого бюджетні кошти в повному обсязі були перераховані на рахунок продавця”, – йдеться у повідомленні.

Згідно з висновком експерта, ринкова вартість закупленого вантажного автомобіля у 2,5 раза нижча від вказаної в документах суми й складає 428,5 тис. грн. Внаслідок таких дій місцевому бюджету завдано збитків у розмірі понад 670 тис. грн.

Відтак керівнику і працівнику департаменту Чернівецької міської ради оголосили підозру у зловживанні владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364 ККУ). За скоєне їм загрожує від трьох до шести років позбавленням волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.